TPS finalizará el 9 de septiembre

El servicio de inmigración anunció que enviará notificaciones a todos los beneficiarios del TPS cuya renovación de permisos de trabajo aún está pendiente. Esos permisos, aunque ya caducaron, quedan automáticamente extendidos hasta el nueve de septiembre.

La medida aplica a salvadoreños que siguen siendo elegibles para el programa y que solicitaron renovación en tiempo.

Tras esa fecha, sin una nueva prórroga, el TPS para El Salvador expiraría. Varios congresistas habían pedido al departamento de seguridad nacional extender el programa nuevamente, pero hasta ahora no hay anuncio de prórroga.

El TPS protege a salvadoreños en Estados Unidos desde el año 2001.