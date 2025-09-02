Pixar confirmó que Toy Story 5 llegará a los cines el 19 de junio de 2026 con una trama que explorará la batalla entre juguetes tradicionales y tecnología digital.

La quinta entrega de la saga, que inició en 1995 como el primer largometraje de animación por computadora, abordará el dilema actual de los juguetes en un mundo dominado por tablets y teléfonos.

La producción mostrará a Bonnie como protagonista, mientras los creadores reflexionan sobre cómo la tecnología afecta la imaginación infantil, según avanzaron fuentes del estudio en el anuncio oficial.