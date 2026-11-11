Toto Zelaya presenta su libro «El No Nunca Tuvo Sonido» y comparte las claves de su trayectoria

El empresario salvadoreño Toto Zelaya presenta su libro «El No Nunca Tuvo Sonido», una obra en la que comparte sus experiencias en la industria del entretenimiento, los desafíos que enfrentó durante su trayectoria y las oportunidades que encontró para construir una carrera internacional.

Su historia también aborda cómo superó las dificultades relacionadas con la dislexia y aprendió a levantarse después de varios fracasos.

Zelaya emigró a Estados Unidos a los 21 años y comenzó trabajando en construcción.

Posteriormente, aprovechó su experiencia como músico para abrir un estudio de grabación profesional dirigido a artistas latinos en Atlanta, Georgia, donde identificó una oportunidad ante la falta de espacios especializados en géneros y ritmos latinoamericanos.

Su trayectoria creció hasta llevarlo a organizar una conferencia para la comunidad latina junto a los Grammy y trabajar con importantes figuras de la música.