Tortuguero, santuario natural del Caribe costarricense, es reconocido mundialmente por el desove masivo de tortugas marinas, que ocurre cada año entre julio y octubre en sus playas vírgenes.

Rodeado de canales y selva tropical, este destino ofrece un espectáculo inigualable de biodiversidad, donde conviven jaguares, monos y manatíes.

El Parque Nacional, creado en 1975, protege más de 30 mil hectáreas, y gracias al turismo sostenible comunitario, la conservación de la fauna se convierte también en motor de desarrollo económico.