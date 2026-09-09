Torre Eiffel cierra por huelga tras denuncias de discriminación contra mujeres

La Torre Eiffel permaneció cerrada debido a una huelga de empleados que protestaron contra la supuesta solicitud de que mujeres trabajadoras se mantuvieran fuera de la vista durante una visita de un grupo religioso hindú a París.

Alrededor de 100 miembros de la organización hindú visitaron el monumento tras inaugurar un nuevo templo en la capital francesa.

La representante sindical denunció que se pidió a las mujeres que abandonaran sus puestos para que los hombres pudieran ocuparlos, lo que generó indignación entre las empleadas.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, calificó los hechos como inaceptables y anunció una investigación. La empresa operadora del monumento reconoció que la delegación había solicitado limitar interacciones con mujeres y admitió que esas condiciones no debieron aceptarse.