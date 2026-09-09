Torre Eiffel cierra por huelga tras denuncias de discriminación contra mujeres

Empleadas denunciaron que se les pidió abandonar sus puestos durante la visita de un grupo hindú.

La Torre Eiffel permaneció cerrada debido a una huelga de empleados que protestaron contra la supuesta solicitud de que mujeres trabajadoras se mantuvieran fuera de la vista durante una visita de un grupo religioso hindú a París. 

Alrededor de 100 miembros de la organización hindú visitaron el monumento tras inaugurar un nuevo templo en la capital francesa.

La representante sindical denunció que se pidió a las mujeres que abandonaran sus puestos para que los hombres pudieran ocuparlos, lo que generó indignación entre las empleadas.

El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, calificó los hechos como inaceptables y anunció una investigación. La empresa operadora del monumento reconoció que la delegación había solicitado limitar interacciones con mujeres y admitió que esas condiciones no debieron aceptarse.