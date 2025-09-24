La Torre de Hércules se erige como el faro romano más antiguo del mundo aún en funcionamiento, un testimonio vivo de la ingeniería del siglo II.

Construida durante el imperio de Trajano, cuya época marcó la máxima expansión del territorio romano, este monumento combina historia y mitología de forma única.

La leyenda narra que Hércules derrotó al gigante Gerión en este mismo lugar, donde se cree que yace enterrada su cabeza bajo los cimientos de la torre, fusionando así la realidad arqueológica con el relato fantástico. Declarada Patrimonio de la Humanidad en 2009, su linterna original se conserva en el museo interior.