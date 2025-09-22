Las tormentas severas continuarán afectando a El Salvador este lunes y martes, según el pronóstico del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN), que atribuye esta condición a la influencia de una onda tropical.

Durante la tarde de este lunes, los chubascos se desarrollarán principalmente sobre la cadena montañosa norte y la franja volcánica, para luego concentrarse en la zona norte y oriente durante la noche.

Dado que el fenómeno incrementa el riesgo de anegaciones y deslizamientos en áreas vulnerables, las autoridades mantienen especial vigilancia en el área metropolitana de San Salvador y la zona costera paracentral a oriental.