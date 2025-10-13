Tres hombres fueron rescatados con éxito luego de que el camión donde viajaban fuera arrastrado por la crecida del río Jiboa, durante las tormentas que afectaron varios departamentos de El Salvador.

Socorristas utilizaron lazos para evitar que las víctimas fueran arrastradas por la corriente, logrando estabilizarlas y entregarlas a autoridades correspondientes sin que reportaran lesiones.

Paralelamente, las lluvias provocaron inundaciones en San Miguel donde la calle principal del Cantón San Antonio en Chinameca quedó obstruida por lodo y árboles, mientras el Ministerio de Obras Públicas trabajaba en reestablecer el paso vehicular y peatonal.

FOVIAL intervino en el kilómetro 18.5 de la Ruta Panorámica para retirar un deslizamiento de tierra, y el MOP removió derrumbes en las carreteras San Miguel-Tepesón-Teslapaz, Mercedes-Umaña con Berlín en Usulután, donde una roca de considerable tamaño había caído sobre la calzada manteniendo restringida la circulación en múltiples arterias viales.