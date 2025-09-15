Las recientes tormentas eléctricas en El Salvador, que han cobrado vidas en canchas y viviendas, exigen aplicar medidas de protección inmediatas.

Luis Guinea de Cruz Verde Salvadoreña advierte que, dado que los rayos buscan descargarse en puntos elevados, la consigna primordial es «bajar» y buscar refugio en estructuras seguras de manera urgente.

Los equipos de rescate enfatizan que, si el trueno se escucha en menos de 30 segundos tras el relámpago, el peligro es inminente y se debe abandonar el lugar al instante, evitando todo contacto con árboles o postes.