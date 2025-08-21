En la comunidad La Mascota, en la colonia Escalón, siete familias resultaron afectadas por las fuertes tormentas del pasado viernes, mientras una vivienda colapsó por completo en el anexo de la colonia.

La emergencia ocurre en el marco de la declaratoria de alerta verde a nivel nacional emitida por Protección Civil, la cual busca prevenir mayores daños ante el riesgo de inundaciones urbanas y desbordamientos de río.

Las autoridades señalaron que la situación evidencia la vulnerabilidad de las zonas más expuestas, aunque se desplegaron brigadas de asistencia que trabajan para atender a los damnificados y reducir el impacto de futuros desastres.