El país estará bajo la influencia de la tormenta tropical Humberto durante la próxima semana, según informó el Centro Nacional de Huracanes.

La presencia de la convergencia intertropical, que aportará humedad desde el Caribe, ocasionará lluvias persistentes en el norte tanto de día como de noche.

Además, se prevén precipitaciones vespertinas en municipios de la franja volcánica, donde los acumulados podrían alcanzar entre 150 y 250 milímetros, lo que aumenta el riesgo de inundaciones y deslizamientos.