La tormenta, que surge al mismo tiempo que el huracán Gabrielle se aproxima a Los Azores, se mueve actualmente hacia el noroeste a unos 24 kilómetros por hora.

Humberto presenta vientos máximos sostenidos de hasta 65 kilómetros por hora con ráfagas más fuertes, y el centro alertó que se pronostica un fortalecimiento constante durante los próximos días.

El boletín agregó que no existen avisos o advertencias costeros en vigor, aunque los efectos de sus vientos se extienden hasta 75 kilómetros de su centro.

De seguir la trayectoria prevista actualmente por los meteorólogos, la tormenta se aproximaría hacia Bermudas o pasaría entre estas islas y las Antillas mayores.