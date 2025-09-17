La tormenta Gabriel, séptimo ciclón de la temporada del Atlántico, se formó en la zona central de este océano y podría convertirse en huracán el domingo, según advirtió el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos.

Aunque por el momento se prevé que permanezca en mar abierto y no represente riesgo inmediato para zonas costeras, los meteorólogos recordaron que la temporada ciclónica se extiende del 1 de junio al 30 de noviembre.

Expertos señalan que, pese a un inicio relativamente tranquilo, aún podría desarrollarse hasta un 60% de la actividad prevista, lo que mantiene en alerta a la región ante eventuales fenómenos de mayor intensidad.