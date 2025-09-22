Tom Holland sufrió una leve conmoción cerebral durante el rodaje de la cuarta película de Spider-Man, titulada Spider-Man: Un nuevo día. El accidente, que ocurrió el viernes en los estudios Leavesden de Watford, obliga al actor a hacer una pausa en la filmación, aunque se espera que regrese al set en los próximos días según los reportes iniciales.

El hecho ha generado preocupación sobre el cronograma de producción, lo que ha llevado a Sony y Marvel Studios a convocar una reunión para definir los siguientes pasos.

Cabe destacar que ninguna otra persona resultó herida en el incidente, lo que permite centrar toda la atención en la recuperación del protagonista.