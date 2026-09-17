Tom Cruise presume su físico a los 64 años en la portada de la revista GQ

Tom Cruise, a sus 64 años, presume su físico en la portada de la revista GQ, según el reportaje de entretenimiento.

El actor posó con el torso descubierto para la edición de octubre, con una camisa completamente desabrochada que deja al descubierto su pecho y abdominales, mientras promociona su próxima película Digger.

La imagen, tomada por el fotógrafo Mario Sorrenti, muestra a Cruise mirando directamente a la cámara con una mano sujeta al cinturón y la otra entre su cabello, con un atuendo vintage y una camisa casual. Es su sexta portada de GQ en Estados Unidos y su regreso a la revista después de dos décadas.