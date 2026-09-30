Tom Cruise muestra una faceta poco conocida como magnate petrolero en Digger

La nueva película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu mezcla drama, sátira y humor.

Tom Cruise se prepara para mostrar una faceta poco conocida en Digger, la nueva película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.

En esta producción, el actor interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero cuya vida da un giro inesperado.

El personaje enfrenta las consecuencias de sus decisiones y el impacto de sus negocios.

La cinta representa un cambio de registro para Cruise, reconocido principalmente por sus personajes de acción y por realizar escenas de alto riesgo en películas como Misión Imposible.

Con una historia que mezcla drama, sátira y humor, Digger promete mostrar al actor en un personaje completamente diferente.

La producción cuenta con un elenco internacional.