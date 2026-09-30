Tom Cruise muestra una faceta poco conocida como magnate petrolero en Digger

Tom Cruise se prepara para mostrar una faceta poco conocida en Digger, la nueva película dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu.
En esta producción, el actor interpreta a Digger Rockwell, un excéntrico magnate petrolero cuya vida da un giro inesperado.
El personaje enfrenta las consecuencias de sus decisiones y el impacto de sus negocios.
La cinta representa un cambio de registro para Cruise, reconocido principalmente por sus personajes de acción y por realizar escenas de alto riesgo en películas como Misión Imposible.
Con una historia que mezcla drama, sátira y humor, Digger promete mostrar al actor en un personaje completamente diferente.
La producción cuenta con un elenco internacional.