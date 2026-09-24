Tom Cruise estrena en Londres película dirigida por Alejandro González

En Londres se llevó a cabo la premiere de la película protagonizada por Tom Cruise y dirigida por el mexicano Alejandro González Iñárritu, al evento asistieron diversas personalidades, entre ellas los príncipes de Gales, William y Kate.

Los príncipes se encontraron con el actor y el cineasta durante el evento, en el que también estuvo presente la actriz mexicana Salma Hayek, al igual que su compatriota Emanuel, director de fotografía de la cinta.

Entre otras figuras que asistieron se encontraban Hannah, protagonista de Beth Lasson, Jodie, quien participó en Tron, y la actriz alemana Sandra Sophie Weil.

La película llegará a los cines el próximo 2 de octubre y muestra a Tom Cruise con una llamativa caracterización que lo hace lucir como un hombre de mayor edad.

La trama presenta al hombre más poderoso del mundo en un intento por demostrar que es el salvador de la humanidad, pero en el proceso desata un desastre que amenaza con destruir todo a su paso.