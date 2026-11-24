San Miguel se alista para celebrar su tradicional carnaval este sábado 28 de noviembre, con la expectativa de recibir a más de 2 millones de visitantes nacionales y extranjeros.

Para garantizar el desarrollo ordenado y seguro de la festividad, las autoridades preparan un amplio dispositivo que contempla la participación de aproximadamente 6000 elementos de diferentes instituciones.

El despliegue incluye a 2000 agentes de la Policía Nacional Civil y 3000 integrantes de la Fuerza Armada, distribuidos en cuatro cuadrantes de la ciudad.

Asimismo, se habilitarán puntos de gestión vehicular en calles y carreteras, mientras que el sistema de cámaras permitirá coordinar acciones de seguridad pública y ordenamiento del tránsito.