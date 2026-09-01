Tiroteo en Países Bajos deja un muerto y dos policías heridos

Una persona falleció durante un tiroteo registrado la madrugada de este martes en una vivienda al suroeste de Países Bajos, y dos agentes de la policía resultaron heridos cuando acudieron al lugar tras recibir varios avisos de disparos, según informaron las autoridades.

Los dos policías fueron trasladados a un centro hospitalario y actualmente se encuentran fuera de peligro, declaró un portavoz de la institución, mientras que la identidad de la persona fallecida no ha sido revelada. Tras el hecho, se implementó un amplio dispositivo de seguridad para dar con los responsables, y aunque la policía confirmó que se han realizado detenciones, no ofreció una cifra exacta debido a que la operación sigue en curso.

Las autoridades no han precisado las circunstancias del tiroteo ni si el fallecido es el presunto agresor o una víctima más del incidente.