Un tiroteo registrado este miércoles en una oficina del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE) en Dallas, Texas, dejó como saldo dos personas fallecidas y varios heridos, según confirmaron las autoridades estadounidenses.

Las víctimas fatales fueron identificadas como el atacante y un inmigrante que se encontraba recluido en las instalaciones al momento del incidente.

Este evento constituye el tercer tiroteo registrado en lo que va del año en instalaciones relacionadas con migrantes en Texas, luego del ataque a un centro de detención en Alvarado en julio, donde resultó herido un policía y el Departamento de Justicia consideró el hecho como un ataque organizado.