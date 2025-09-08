Al menos seis personas murieron y una decena resultaron heridas en un tiroteo perpetrado por dos atacantes en una parada de autobús en el barrio de Ramote, Jerusalén Este.

La policía israelí confirmó la muerte de los supuestos terroristas palestinos y calificó el incidente como uno de los más mortíferos desde el inicio de la guerra en Gaza.

El primer ministro Benjamín Netanyahu visitó el lugar y declaró que Israel intensificará sus operaciones contra Hamas, Hezbollah e Irán.

El movimiento Hamas se atribuyó el ataque, mientras el ejército israelí realiza búsquedas en Cisjordania.