Tres personas murieron y una más resultó herida durante un tiroteo registrado en un baby shower en Ohio, en lo que aparentemente se trató de una disputa doméstica.

Los agentes de la policía respondieron al reporte de disparos por la noche del sábado en el salón de fiestas Pandora Magical Events Venue.

El salón de fiestas Pandora Magical Events Venue se ubica a unos 16 kilómetros al sur de Cleveland, según el comunicado de prensa de la policía.

Un segundo presunto tirador, un hombre de 19 años, fue una de las personas que murió en el hecho. Las autoridades identificaron a dos de las víctimas, aunque no detallaron sus nombres en el comunicado.

El tiroteo ocurrió durante la celebración del baby shower y movilizó a los agentes hasta el lugar. La policía continúa con las investigaciones para esclarecer lo ocurrido.