Tini Stoessel y María Becerra anuncian su nueva colaboración musical, un tema titulado “Hasta que me enamoro” que se estrenará el próximo 18 de septiembre.

Esta será la cuarta vez que las artistas argentinas trabajen juntas, tras los éxitos previos «Miénteme», que se convirtió en un fenómeno global en 2023, e «Infinitos como el mar».

Ambas confirmaron la noticia a través de sus redes sociales con un entusiasta video en TikTok, generando una inmediata reacción de expectativa entre sus seguidores, quienes celebraron el reencuentro artístico.