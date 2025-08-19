la cantante Tini Stoessel dejó claro que no planea colaborar con Ángela Aguilar, argumentando que no existe una relación personal previa.

«Para mí es clave conectar antes de crear música juntas», explicó durante la rueda de prensa, aunque no descartó un futuro acercamiento.

Las declaraciones, que rápidamente se viralizaron, fueron interpretadas por algunos como un gesto de lealtad hacia Cazzu, expareja de Christian Nodal y actual ‘rival’ mediática de Aguilar.

Foto: tinistoessel / Ángela Aguilar Instagram

