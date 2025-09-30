El tifón Bualoi ha causado al menos 16 muertos y 21 desaparecidos en Vietnam, según confirmaron las autoridades locales tras su devastadora llegada.

La tormenta, que provocó una destrucción masiva en al menos tres provincias, arrancó techos y derribó árboles y postes de electricidad, lo que ha dejado a vastas zonas sin energía ni internet.

Aunque los equipos de rescate ya están movilizados, la interrupción de las comunicaciones y los servicios básicos plantea un serio desafío para las labores de socorro, ralentizando la ayuda a las comunidades más afectadas y aislando a numerosas familias que necesitan asistencia urgente.