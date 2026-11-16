Los tiburones no tienen huesos. Su esqueleto está compuesto completamente de cartílago, un tejido flexible y resistente que también se encuentra en partes del cuerpo humano, como la nariz y las orejas.

Esta estructura les proporciona mayor flexibilidad y ligereza. También les permite realizar giros rápidos y mantener una gran agilidad mientras nadan.

Aunque su esqueleto no está formado por huesos, los tiburones sí son vertebrados. Poseen una columna vertebral compuesta de cartílago.

Esta adaptación evolutiva los ha acompañado durante cientos de millones de años. Los convierte en uno de los grupos de vertebrados más antiguos que todavía habitan los océanos.