The Tenors prepara álbum en español junto a Emilio Estefan

La agrupación internacional The Tenors prepara una nueva etapa musical con el lanzamiento de su primer álbum completamente en español, previsto para abril de 2027.

El cuarteto, integrado por tres cantantes canadienses y el costarricense Eduardo Aguirre, adelantó detalles de esta producción durante su visita a El Salvador, donde también compartió su trayectoria y sus proyectos artísticos.

La propuesta musical de The Tenors combina elementos de la ópera y la música clásica con géneros como el pop y el rock.

Sus integrantes explicaron que cada uno aporta una formación vocal diferente, lo que les permite crear una experiencia musical que reúne distintos estilos y conecta con públicos de diversas generaciones.