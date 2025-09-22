El estreno de The Mandalorian and Grogu en mayo de 2026 llevará al popular dúo de la serie de Disney+ a una misión cinematográfica. Dirigida por Jon Favreau, la cinta muestra a Din Djarin y su acompañante enfrentándose a los restos del Imperio, lo que supone un escalamiento significativo de las amenazas que han vencido en televisión.

El avance, de minuto y medio, revela batallas contra AT-ATs y criaturas gigantes, confirmando que la producción contará con un espectacular despliegue visual.

Además, Grogu demuestra una evolución notable al participar activamente en los combates, una señal de que su personaje adquirirá aún mayor protagonismo en esta nueva etapa.