The Legend of Zelda tendrá película live action en 2027

Nintendo y Sony Pictures confirmaron que la franquicia The Legend of Zelda llegará al cine con una película live action. El filme se estrenará el 30 de abril de 2027.

La cinta llevará únicamente el título «Legend of Zelda», sin subtítulos adicionales, según anunció Nintendo durante la celebración por los 40 años de la franquicia. Wes Ball, conocido por dirigir Maze Runner y El Reino de los Planetas de los Simios, estará a cargo de la dirección.

La producción estará a cargo de Nintendo y Sony Pictures Entertainment. Aún no se ha revelado qué historia de la saga se adaptará, pero el live action mantiene en expectativa a los seguidores del videojuego.