El anime «The Kept Man of the Princess Knight» confirmó su estreno para el 3 de enero de 2027.

El anuncio llegó acompañado de un nuevo tráiler promocional que muestra a los personajes y el mundo de fantasía en el que se desarrolla la historia.

La serie combina fantasía, aventura y romance. La trama gira en torno a la relación entre una princesa caballero y el hombre que permanece a su lado.

El anuncio comienza a generar expectativas entre los seguidores de las adaptaciones de novelas ligeras y del género fantástico.

También está pendiente la confirmación del reparto de voces y otros aspectos del proyecto.