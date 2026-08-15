The Blood of Dawnwalker estrena nuevo tráiler antes de su llegada en septiembre

The Blood of Dawnwalker presentó un nuevo adelanto con gameplay, historia y habilidades de Cohen, previo a su lanzamiento mundial del 3 de septiembre de 2026.

El RPG de acción y mundo abierto está desarrollado por Rebel Wolves y se ambienta en una Europa medieval dominada por vampiros.

La aventura seguirá a Cohen, quien deberá utilizar poderes vampíricos mientras intenta rescatar a su familia en una historia marcada por las decisiones del jugador.

El título contará con un límite narrativo de 30 días y 30 noches para completar la misión. La presentación oficial también confirmó versiones para PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC.