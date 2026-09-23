Testigos de Jehová podrán donar y recibir transfusiones de sangre

Los testigos de jehová anunciaron un cambio en su postura sobre el uso médico de los principales componentes de la sangre, ahora, cada creyente de esta religión podrá decidir si acepta o rechaza glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas procedentes de otra persona.

La organización aclaró que mantiene la prohibición de aceptar transfusiones de sangre completa, sin embargo, cada testigo de jehová deberá analizar de manera personal el uso de estos cuatro componentes y de las fracciones sanguíneas en procedimientos médicos.

El cambio también establece que la congregación no debe intervenir ni juzgar las decisiones médicas de sus miembros, los testigos de jehová reportan más de 9.2 millones de publicadores a nivel mundial y, en El Salvador, registran 37,406 evangelizadores distribuidos en 580 congregaciones, esta organización religiosa tiene sus raíces en el movimiento de los estudiantes de la biblia, surgido en la década de 1870, su postura contraria a las transfusiones de sangre comenzó a difundirse en 1944 y fue desarrollada con mayor claridad en 1945, al relacionarla con la prohibición bíblica de consumir sangre.