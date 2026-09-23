Testigos de Jehová permitirán que cada creyente decida sobre donaciones y transfusiones de sangre

Los Testigos de Jehová anunciaron un cambio en su postura sobre el uso médico de los principales componentes de la sangre. Ahora cada creyente podrá decidir si acepta o rechaza glóbulos rojos, glóbulos blancos, plasma o plaquetas procedentes de otra persona.

Un representante de la organización explicó que la Biblia no dice nada sobre el uso de la propia sangre al recibir atención médica y quirúrgica, por lo que cada cristiano debe tomar su decisión sobre cómo se usará su propia sangre en cualquier tratamiento o procedimiento.

La organización aclaró que mantiene la prohibición de aceptar transfusiones de sangre completa y que tampoco la donan para hacer transfusiones a otra persona, ni comen sangre ni carne sin desangrar. El cambio también establece que la congregación no debe intervenir ni juzgar las decisiones médicas de sus miembros.