Tesla presenta Cybercar, su vehículo autónomo sin volante ni pedales

Tesla lanzó el Cybercar, un vehículo autónomo diseñado para funcionar como taxi sin volante ni pedales, que ya comenzó a circular en Texas de manera limitada. La compañía busca transformar la movilidad con esta tecnología.

El Cybercar es un vehículo de dos pasajeros creado específicamente para el servicio de robotaxis y su conducción depende únicamente de la tecnología autónoma desarrollada por Tesla.

El automóvil no cuenta con volantes ni pedales, y los viajes se ofrecen por ahora únicamente en Texas.

La Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras de Estados Unidos abrió una revisión sobre la certificación del vehículo y su cumplimiento con las normas federales de seguridad.

Tesla no ha sido la única compañía en lanzar este tipo de vehículos, pero el respaldo de Elon Musk ha generado mayor atención mediática.