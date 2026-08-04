Terror Cifco ofrece experiencias de terror y ciencia ficción en San Salvador

El parque temático Terror Cifco, ubicado en FENADESAL, ofrece hasta el 9 de agosto una experiencia que combina miedo, suspenso y diversión con recorridos inspirados en el cine de terror y la ciencia ficción, donde actores interactúan con los visitantes en todo momento.

Las principales atracciones incluyen la Casa del Terror, Leyendas Urbanas, Zombie Estación, Hombres de Negro y Área 503, con personajes que van desde extraterrestres y zombis hasta reptilianos y emblemáticos villanos del cine, además de versiones infantiles como Mickey, Minnie, Woody y Blancanieves.

El parque abre de 3 de la tarde a 11 de la noche, con entrada general de $1.50 y atracciones adicionales con costo de $3, mientras que niños menores de 6 años y adultos mayores de 60 años ingresan de manera gratuita.