Un devastador terremoto de 6.9 de magnitud ha sacudido la isla de Cebú en Filipinas, cobrándose la vida de más de 60 personas y dejando un reguero de destrucción en infraestructuras y viviendas.

La sacudida, que tuvo su epicentro a poca profundidad en el mar, resultó ser extremadamente destructiva y generó más de 800 réplicas que mantienen en vilo a la población.

Ante esta crisis, el gobierno ha declarado el estado de emergencia para agilizar la ayuda, que ya comienza a llegar desde distintos países, mientras las comunidades locales se organizan para rescatar y apoyar a los más afectados.