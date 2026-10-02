Termina recepción de propuestas para jornada laboral

Concluyó el proceso de consultas sobre el aumento de la jornada diaria de trabajo cuyo último encuentro se realizó con organismos internacionales. Las autoridades sostienen que se escuchó a todos los sectores y actores sin distinción.

Equipos técnicos y legales elaboran la propuesta, que será remitida al consejo superior del trabajo y, posteriormente, al ejecutivo, sin dar una fecha. Según el ministro de Trabajo, el texto será eminentemente técnico y no lesionará los derechos de trabajadores ni empleadores.

Entre las propuestas debatidas predominan dos esquemas: cuatro jornadas de 11 horas diarias, o cuatro de 10 horas más una de cuatro horas. El código de trabajo fija una jornada diurna de 8 horas diarias y 44 semanales, y una nocturna de 7 diarias y 39 semanales.

La ANEP pidió un cambio opcional y por actividad económica, respaldado también por la unidad sindical y no se sabe si incluirá cambio de horario de rutas de buses.