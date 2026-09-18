Tercer tiroteo escolar en Filipinas desde junio deja dos adolescentes muertos

Un estudiante mató este viernes a al menos 2 adolescentes, un chico y una chica, en una escuela del sur de Filipinas y luego se quitó la vida, en el tercer hecho de este tipo en el país desde el mes de junio.

El ataque tuvo lugar en la Escuela Secundaria Nacional de Banga, en la provincia de Cotabato del Sur, en la isla de Mindanao, poco después del mediodía.

El sospechoso era hijo de funcionarios del Departamento de Educación y habría actuado solo. Según autoridades, el estudiante había advertido a 2 amigos sobre su plan de hacerlo justo después del almuerzo.

El tiroteo del viernes se produjo exactamente un mes después de que un estudiante transmitiera en directo en otra escuela de Mindanao cómo mataba a un compañero antes de suicidarse.