Por tercer día consecutivo, el Tribunal Primero de Sentencia escuchó la declaración de testigos clave en el juicio contra el exalcalde de San Salvador, Ernesto Mason, y otras cuatro personas, incluyendo al exministro de Seguridad Benito Lara y el periodista Paulo Lewers, acusados de fraude electoral y agrupaciones ilícitas por presuntamente negociar con pandillas durante las elecciones de 2014-2015.

La Fiscalía General de la República presentó testimonios que vinculan a los imputados con acuerdos para compra de votos, mientras la defensa denunció que el ministerio público realizó «preguntas sugestivas y capciosas» durante el interrogatorio.