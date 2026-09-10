Tepesianos en incertidumbre por futuro del TPS

El gobierno estadounidense aún no ha definido el futuro del Estatus de Protección Temporal, pues el departamento de seguridad nacional solo explicó que en el momento oportuno harán anuncios sobre el programa y mientras tanto los salvadoreños amparados conservarán su protección incluyendo la autorización para trabajar.

Alianza Américas considera que el pronunciamiento ha sido informal, y al no contemplar una fecha límite de protección; los tepesianos podrían tener problemas al gestionar un trabajo o licencias de conducir.

Miembros de la alianza nacional por el TPS dicen sentirse en zozobra ya que considera que el estatus quedó en un limbo.

También surge la preocupación por posibles arrestos por parte de las autoridades de inmigración.

Organizaciones como la Alianza Nacional por el TPS están impulsando proyectos de ley que permitan el acceso a una residencia permanente para los más de 170,000 tepesianos, bajo el argumento de que muchos han vivido por más de 25 años en Estados Unidos.