¿Tensión entre Justin y Hailey Bieber? La pareja protagoniza un momento incómodo en una boda

Justin Bieber y Hailey Bieber fueron captados en un aparente momento de tensión durante la boda de Finneas O’Connell, hermano de Billie Eilish, celebrada en Santa Bárbara, California.

Una secuencia registrada por paparazzi muestra a ambos intercambiando gestos intensos antes de tomar caminos separados, una escena que volvió a alimentar las especulaciones sobre su matrimonio, próximo a cumplir ocho años.

La escena contrastó con las fotografías que Justin publicó previamente en Instagram junto a su esposa, en las que ambos proyectaban una aparente tranquilidad.