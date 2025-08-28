Tener una mascota mejora la salud mental y fortalece la vida diaria, porque su compañía constante ofrece consuelo emocional y reduce la soledad.

Aunque implique responsabilidades como alimentación, paseos y visitas al veterinario, estas tareas desarrollan disciplina y compromiso personal.

Además, estudios demuestran que interactuar con animales disminuye el estrés y libera endorfinas, fortaleciendo el sistema inmune. Incluso actividades simples como pasear al perro favorecen la salud cardiovascular y, al mismo tiempo, facilitan la creación de vínculos sociales duraderos.