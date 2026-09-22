Temporada sin huracanes deja nuevo récord

La temporada de huracanes del atlántico en 2026 rompió el récord de la era satelital al llegar al 11 de septiembre sin formar un solo huracán, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica que mide estos datos desde 1966. La marca anterior era el 11 de septiembre, alcanzada en 2002 y 2013.

El responsable principal es un el niño muy fuerte que genera una cizalladura de viento extrema sobre el atlántico, la más alta registrada para esta época del año desde 1979, según la Universidad Estatal de Colorado. Ese viento desgarra las tormentas antes de que se organicen.

Hasta ahora solo se han formado cinco tormentas tropicales, ninguna convertida en huracán, frente al promedio histórico de ocho tormentas y tres huracanes para esta fecha. Los meteorólogos advierten que un sistema cerca de Bermudas podría convertirse en el primer huracán de la temporada en los próximos días.