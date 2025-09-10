Especialistas dijeron que la historia dice que cerca del 60% de la actividad de la temporada ocurre después del 10 de septiembre, así que no se está todavía fuera de peligro.

Por ahora, los trópicos están quietos porque mientras se acerca el pico de la temporada de huracanes del atlántico, que va del 1 de junio al 30 de noviembre, ha existido gran cantidad de aire seco que ha limitado la actividad de tormentas.

Hasta ahora solo se han registrado seis ciclones este año en el atlántico: el huracán Erin, y las tormentas Andrea, Barry, Dexter, Fernand y Chantal, que ha sido la única en tocar tierra en Estados Unidos, donde causó dos muertos en julio en Carolina del Norte.