Más de 1,000 voluntarios de la empresa trabajaron durante dos jornadas en el centro escolar de la comunidad Las Margaritas, que atiende a 488 estudiantes, desde parvularia hasta bachillerato. Las obras incluyeron nuevos sistemas de drenaje de aguas lluvias, conexiones techadas entre módulos y la renovación de áreas de juego y deporte. También se adoquinó el estacionamiento, se construyeron zonas de descanso y se recuperaron las áreas de jardinería.

Los voluntarios también pintaron el módulo de primaria, los baños, los graderíos y la cancha del gimnasio, además de seis murales y juegos de piso.

José Calderón, vicepresidente de Telus Digital El Salvador, dijo que el objetivo fue que los estudiantes dispusieran de mejores espacios para su formación y recreación.

El complejo educativo inició clases en el año 2000, contaba con 27 docentes y ofrecía bachilleratos técnicos en contabilidad y atención primaria en salud. El voluntariado de Telus Digital en el país comenzó en 2009. En 2024, sus jornadas a nivel global acumularon más de 80,000 horas en proyectos comunitarios.