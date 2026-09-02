Teletón 2026 regresa a la presencialidad con himno oficial y meta de abrazar a más salvadoreños

La Fundación Teletón anunció el regreso a la presencialidad para su edición 2026, que se realizará el 25 y 26 de septiembre en B-Sport con el lema «El abrazo que nos une».

La jornada durará 20 horas y contará con la participación de Raúl Castaneda, autor del himno oficial. La fundación atiende diariamente a 400 personas con discapacidad, brindando rehabilitación integral gratuita y apoyo a 7 mil familias al año.

Los usuarios han logrado competir en deportes paralímpicos representando a El Salvador. El himno, grabado por Castaneda, fue presentado en el lanzamiento oficial en cine. La meta es visibilizar la discapacidad y fomentar la inclusión social, escolar y deportiva.