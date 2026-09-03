Técnicos reparan más de 8 celulares al día en El Salvador; fallas comunes incluyen pantallas

En El Salvador, donde existen más de 12 millones de teléfonos celulares, una cifra que supera el número de habitantes del país, los técnicos en reparación de dispositivos atienden un promedio de 8 celulares al día, con fallas recurrentes como pantallas rotas, baterías dañadas y puertos de carga que dejan de funcionar.

Los costos de reparación varían desde $20 para entradas de carga hasta $200 para pantallas, dependiendo del modelo y la complejidad del daño, lo que representa una alternativa más económica que comprar un dispositivo nuevo.

Los técnicos señalaron que muchos clientes regresan con otros teléfonos para reparar, tras haber quedado satisfechos con trabajos anteriores. El celular se ha convertido en la herramienta tecnológica más utilizada en el país, seguida de laptops y tablets.