Técnicos ayudan a extender la vida útil de dispositivos móviles

¿Qué pasa cuando la pantalla de un celular se quiebra, la batería deja de responder o el puerto de carga se daña?, algunos optan por comprar un dispositivo nuevo, mientras que otros acuden a quienes se encargan de darle una segunda oportunidad. Los técnicos en reparación de celulares, quienes aseguran que hay fallas que se repiten con frecuencia en sus talleres.

Señalan que, en el caso de los cargadores, muchas fallas están relacionadas con el mal uso y no utilizan correctamente el puerto de carga.

Mientras que, en el caso de las pantallas, algunas llegan quebradas por golpes, caídas o dañadas por contacto con agua, el costo de estas reparaciones va desde los 20 dólares, aunque depende del modelo y del tipo de daño.