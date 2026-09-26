¿Te despiertas cansado? Tu mente puede hacerte creer que no dormiste

A veces despertamos con la sensación de haber pasado toda la noche en vela, cuando en realidad sí dormimos.

Esto se conoce como percepción errónea del sueño, un fenómeno donde nuestra percepción del descanso difiere del sueño real.

Durante la noche pueden ocurrir pequeños despertares o periodos de sueño ligero que no recordamos al levantarnos, y como consecuencia sentimos que estuvimos despiertos durante horas.

Factores como el estrés, la ansiedad o la preocupación por dormir pueden intensificar esa sensación.

Aunque la idea de no haber dormido puede ser muy convincente, no siempre refleja lo que realmente ocurrió mientras descansábamos.

Conocer este fenómeno puede ayudarnos a entender mejor nuestro descanso y evitar preocupaciones innecesarias.