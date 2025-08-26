Taylor Swift y Travis Kelce anunciaron oficialmente su compromiso a través de sus redes sociales, compartiendo una fotografía del momento íntimo de la propuesta.

La imagen, que muestra a Kelce de rodillas abrazando a la cantante tras pedirle matrimonio, fue publicada por la superestrella del pop este martes 26 de agosto acompañada de un mensaje humorístico.

La pareja, que cumple dos años de relación tras un inicio que unió dos mundos distintos, generó reacciones inmediatas en celebridades, medios y fanáticos.

Este anuncio consolida una de las relaciones más mediáticas del mundo del entretenimiento y el deporte, marcando un nuevo capítulo en su historia de amor.